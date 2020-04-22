В Іспанії скасували знаменитий фестиваль із забігами биків

В іспанській Памплоні через поширення коронавірусу скасували фестиваль Сан-Фермін, що традиційно проводиться в липні.

Про це пише National Post.

«Це очікуване рішення, але ми все одно глибоко засмучені з цього приводу», – сказала виконувачка обов'язків мера Памплони Ана Елісальде.

Фестиваль Сан-Фермін, який отримав міжнародну популярність завдяки роману Ернеста Гемінгвея 1926 року "І сходить сонце (Фієста)", щорічно проводиться в Памплоні з 6 до 14 липня. Свято незмінно приваблює до міста величезну кількість туристів із різних країн світу. Урочистості тривають тиждень і передбачають безліч різних заходів, зокрема енсьєро – біг від розлючених биків вузькими вулицями міста.

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За всю історію існування Сан-Фермін скасовували лише кілька разів – у 1997 (частково) і 1978 роках з політичних мотивів, а також у 1937 і 1938 роках – через громадянську війну.

Як повідомляв Укрінформ, у Німеччині через пандемію COVID-19 скасовано найбільший у світі фестиваль пива – Октоберфест.

Фото: Photoshot