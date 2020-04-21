Іноземні туристи цьогоріч не зможуть відпочити в Іспанії

Через пандемію нового коронавірусу іноземні відпочивальники зможуть повернутися на іспанські пляжі лише 2021 року.

Про це пише Deutsche Welle.

«Іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії влітку 2020 року. Про це повідомила в понеділок, 20 квітня, іспанська преса, посилаючись на заяви представників уряду та туріндустрії. Причина –пандемія COVID-19», – йдеться в повідомленні.

Інформацію підтвердили в провідній професійній організації підприємців, що обслуговують галузь, – Exceltur. За оцінкою її експертів, іноземці зможуть повернутися на іспанські пляжі не раніше літа 2021 року.

Так, міністерка праці Іспанії Йоланда Діас заявила ще 17 квітня, що урядовий план поетапного відновлення призупиненої через пандемію економічної діяльності не передбачає відкриття туристичної галузі для іноземців раніше кінця поточного року. Урядовиця пообіцяла допомогу співробітникам галузі, котрі залишилися без роботи.

Варто зазначити, що іноземний туризм, так звана "індустрія сонця й пляжу", – головна галузь іспанської економіки. У 2019 році в країні відпочило майже 84 мільйони іноземців.

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За даними Exceltur, втрати через відсутність зарубіжної клієнтури в майбутньому літньому сезоні становитимуть не менше 90 мільярдів євро.

Як відомо, Іспанія – серед найбільш постраждалих від пандемії країн. За даними Worldometers, станом на 21 квітня кількість заражень COVID-19 тут сягнула 204 178 осіб, від наслідків хвороби померли 21 282 людини.