Венеція після коронавірусу зробить ставку на осмислений туризм

Влада Венеції планує змінити модель туризму в місті: замість масового тут хочуть розвивати осмислений – без поспіху й постійних натовпів, що заважають місцевим жителям.

Про це повідомляє euronews.

«Ми перейшли від однієї крайності до іншої. Кілька місяців тому тут було не проштовхнутися, а тепер – порожньо», – говорить глава асоціації Venessia Маттео Секкі.

Італійське місто впродовж багатьох років намагалося впоратися з натовпами приїжджих, ініціюючи все нові й нові обмеження. Із запровадженням карантину тут стало набагато спокійніше й чистіше. Однак спокій дорого коштує місцевому бізнесу, особливо тим, хто заробляє безпосередньо на туризмі.

За словами власників готелів, відновити свою діяльність у колишньому режимі вони зможуть лише в лютому-березні 2021-го.

До цього часу влада хоче сформувати нову культуру подорожей. За словами віцемера Венеції Сімоне Вентуріні, настав час розглянути більш м'яку модель туризму, навіть якщо це спричинить обмеження кількості відвідувачів.

«Це можливість перейти до осмисленого туризму. З мандрівниками, які знаходять час, щоб не поспішаючи розібратися в усьому, й відходять від божевільних поїздок минулого», – каже Вентуріні.

Варто зазначити, що 2018 року Венецію відвідали близько 30 мільйонів туристів.