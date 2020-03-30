Інсталяція в Венеції пропонує подивитися на місто по-іншому
AZIMUT – творіння французького художника і дизайнера Арно Лап’єра демонструє альтернативну перспективу Венеції, пише Designboom.
На набережній Ріва-дель-Скьявоні перед Палаццо Дукале («Палац дожів») розташовані 16 рухомих циліндрів зі збільшувальним дзеркалами.
Починаючи синхронно рухатися, диски повільно спрямовують погляд перехожих на елементи архітектури одного з найкрасивіших міст у світі – Венеції. Від Палаццо Дукале до дзвіниці собору Сан-Марко й церкви Сан-Джорджо Маджоре.
У цьому проєкті Лап’єр намагався дати глядачам «зміщене занурення в реальність й абстрактне споглядання». Фрагментуючи архітектуру, що існує, й одночасно відновлюючи її як печворк, художник прагне створити «можливість як детальної, так і часткової втечі з нашого оточення».
Фото: Arnaud Lapierre