В Іспанії знижується кількість смертей від COVID-19 – вперше за три тижні

Кількість підтверджених випадків COVID-19 в Іспанії, найбільш ураженій пандемією країні Європи, станом на понеділок перевищила 200 тисяч.

Про це повідомляє El Pais.

«В Іспанії коронавірусом заразилися вже 200 210 осіб, а кількість смертей знижується. Вперше з 24 березня добова кількість загиблих була менше 400 осіб. Зокрема, у звіті, опублікованому Міністерством охорони здоров'я, повідомляється про 399 смертей протягом останньої доби. В цілому з початку епідемії в країні померли вже 20 852 людини», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, зростання смертності порівняно з попереднім днем становить 2,05%, що є найнижчим показником з моменту введення надзвичайного стану в Іспанії. Однак слід зауважити, що в понеділок дані часто надходять із запізненням, що відображається у вищій статистиці вівторка.

Як відомо, число нових випадків зараження COVID-19 протягом останньої доби було найнижчим в Іспанії з 17 березня – 4266. Загалом з же початку епідемії в цій країні заразилися 200 210 осіб.

Раніше прем’єр Іспанії Педро Санчез заявив, що уряд планує продовжити надзвичайний стан у країні до 9 травня. Та з 27 квітня при цьому влада збирається послабити карантин для дітей – дозволити їм прогулянки надворі.

За даними Worldometers, у світі інфіковано коронавірусом COVID-19 2 414 298 осіб, з них 165 172 померли, 629 431 людина одужала.