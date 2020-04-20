Іспанія пропонує ЄС створити фонд допомоги у €1,5 трильйона

Іспанія запропонує Європейському Союзу створити фонд у розмірі 1,5 трлн євро для відновлення країн, найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє El Pais

«Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчез запропонує на майбутньому Європейському самміті амбітний план створення фону допомоги економіками країн, що найбільше постраждали від пандемії, на суму в 1,5 трильйона євро», - йдеться в повідомленні.

Очікується, що Санчес представить свою пропозицію лідерам ЄС на саміті у четвер.

Згідно з планами іспанського уряду, фонд буде фінансуватися за рахунок випуску безстрокових облігацій, які не мають конкретного терміну повернення боргу, а отримані кошти у вигляді грантів будуть спрямовані в країни, які найбільше їх потребують.

Зі свого боку, канцлер ФРН Ангела Меркель вже наполягала на тому, що вона не прийме жодних «коронабондів» - пропозиція, яка в минулому висувалася південними країнами ЄС, включаючи Іспанію, щоб розділити борговий тягар економічного відновлення, як тільки пандемія буде взята під контроль.

Як відомо, станом на понеділко загальна кількість випадків коронавірусу в Європі вже перевищила 1 мільйон, включаючи 100 тисяч летальних випадків.

фото: ANSA