У світі коронавірусом уражені понад 2,4 мільйона осіб, одужали – майже 630 тисяч

Станом на ранок понеділка загальне число випадків заражень коронавірусом COVID-19 у світі перевищує 2 мільйони 414 тисяч, із яких летальних – більше 165 тисяч.

Про це говорять дані Worldometer.

Зранку 20 квітня кількість підтверджених по всіх країнах світу випадків COVID-19 становить 2 414 298. Це число включає 165 172 смерті та 629 431 випадок одужання пацієнтів.

У трійку найбільш вражених пандемією країн входять США (764 265 випадків), Іспанія (198 674) та Італія (178 972).

Як повідомлялося, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.