Баварія скасувала Октоберфест

Найбільший у світі фестиваль пива Октоберфест скасовано через пандемію COVID-19.

Оголошення зробили 21 квітня бургомістр Мюнхена Дітер Рейтер і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Під час Октоберфесту неможливо ані тримати дистанцію, ані носити з маску», - пояснив Зедер.

Планувалося проведення фестивалю з 19 вересня по 4 жовтня.

Це не перший раз, коли Октоберфест скасовується. За свою більш ніж 200-річну історію він не проводився у роки війни, а також двічі в 19 столітті - через епідемії холери.

Скасування свята матиме величезні економічні наслідки для Баварії: за підрахунками, Мюнхен щороку заробляв щонайменше 1,2 мільярда євро на Октоберфесті. Щорічно він збирав на відносно невеликій площі близько 6 мільйонів відвідувачів, з яких третина – іноземні гості.

Також скасовано Баварський фестиваль сільського господарства, який проводиться раз у 4 роки паралельно з Октоберфестом.

Читайте також: У Німеччині другий день поспіль знижується кількість нових випадків коронавірусу

Як повідомлялося, загалом по Німеччині проведення масових заходів заборонено до кінця серпня.

Баварія – найбільш постраждала від COVID-19 федеральна земля в Німеччині. Там зафіксовано загалом 38 310 випадків захворювання і 1 336 смертей.

Станом на 21 квітня в світі зареєстровано 2 490 421 випадків зараження коронавірусом, з них 170 566 летальних, 653 233 осіб одужали.

Фото: Robert Haas