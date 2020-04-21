У Німеччині другий день поспіль знижується кількість нових випадків коронавірусу

У Німеччині другий день поспіль кількість нових захворювань на COVID-19 перебуває нижче позначки 2 тисячі.

Відповідні дані представив у Берліні 21 квітня віцепрезидент Інституту Роберта Коха Ларс Шаде, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«За останні два дні ми маємо менше 2 тисяч заражень… За останню добу додалось 1 785 нових випадків», - сказав Шаде.

Напередодні показник становив 1 775.

Загалом станом на вівторок, 21 квітня, кількість захворілих на COVID-19 сягає у ФРН 143 457. Госпіталізовано з них було 17%, у 2,5% пацієнтів розвилися легеневі симптоми.

Рівень захворюваності по країні становить 1,7 на 100 тисяч населення.

Рівень смертності в країні дорівнює 3,2%. Останнім часом він зріс через збільшення числа інфікованих серед старших людей, у тому числі в будинках для літніх; середній вік померлих 81 рік. Загальна кількість жертв коронавірусу 4 598.

Професор Шаде також підкреслив, що навіть якщо в Німеччині вдасться повністю припинити розповсюдження вірусу, загроза його повернення залишатиметься доти, доки він буде в інших місцях світу, а це буде тривати ще багато місяців.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 квітня зафіксовано майже 2,5 мільйони випадків заражень COVID-19, із яких понад 170 тисяч – летальні.