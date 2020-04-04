Туристів покликали на онлайн-"прогулянки" музеями Дніпра

Музеї Дніпра підготували низку дистанційних атракцій для своїй відвідувачів. Завітати на "гостини" пропонують віртуально, а ще – долучитися до майстер-класів.

Про це розповіли в управлінні культури, національностей та релігій Дніпропетровської облдержадміністрації, повідомляє пресслужба ОДА.

"Через карантин музеї, як і всі інші заклади культури області, перенесли заплановані події на невизначений термін. Зокрема, відкриття виставок та проєктів. Проте музеї продовжують працювати дистанційно, аби допомогти мешканцям області провести карантин з користю", – зазначила начальниця управління культури, національностей та релігій ОДА Наталія Першина.

Так, Дніпропетровський художній музей започаткував нову рубрику "Музейники про перлини колекції" у Facebook. До того ж пропонує онлайн-тур музеєм.

Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького підготував серію постів про видатних земляків, історичні події, цікаві факти, унікальні експонати. А ще – список майстер-класів, які разом з дітьми можна повторити у домашніх умовах, не докладаючи багато зусиль. Автори робіт зможуть позмагатися в конкурсі й отримати призи.

Крім того, доступні віртуальні тури історичним музеєм та музеєм АТО.