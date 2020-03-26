У дніпровському музеї знайшли "таємну" кімнату

У Дніпрі в історичному музеї ім. Яворницького знайшли замуроване пів століття тому приміщення в підвалі.

Про це повідомляє пресслужба музею в Facebook.

"Під час обстеження підвальних приміщень, які розташовані під десятою, або більш відомою всім "білою" залою ДНІМ (проспект Д. Яворницького, 16), архітектором Мелором Назаровим та заступником директора музею з адміністративно-господарської частини Ігорем Ковригою було виявлено приміщення старої топкової, яка працювала на вугіллі, і зараз не використовується", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що було знайдено противагу з ланцюгом, виготовлені з металу, які використовувалися для автоматичного відкривання дверей печі.

"Далі проникнути вглиб простору, що знаходиться під білою залою, наразі не вдалося, але дослідження підземних таємниць старої частини ДНІМ тривають", – написали музейники.

Нагадаємо, через запровадження карантину для протидії поширенню коронавірусу Дніпропетровський національний історичний музей ім. Яворницького наразі не працює.