Запорізька Січ і Кам'яна могила – на відстані одного кліку

Одним із способів подолати нудьгу під час карантину залишаються подорожі, хоч і віртуальні.

Туристично-інформаційний центр Запоріжжя запрошує охочих дистанційно відвідати найцікавіші місцеві атракції. «Залишаючись вдома, проведіть час із користю. Прогулятися відомими місцями нашого міста онлайн дуже легко», – зазначають в ТІЦі. Читайте також: Полтава пропонує віртуальні відвідини музеїв Перейшовши за посиланням, можна здійснити віртуальну мандрівку до Запорозької Січі, замку Вальмана, Запорізького обласного краєзнавчого музею, Кам'яної могили, садиби Попова, Музею техніки "Фаетон", Музею зброї, Музею "Чайка" в один клік. ⠀