Запорізька Січ і Кам'яна могила – на відстані одного кліку
Укрінформ
Одним із способів подолати нудьгу під час карантину залишаються подорожі, хоч і віртуальні.
Туристично-інформаційний центр Запоріжжя запрошує охочих дистанційно відвідати найцікавіші місцеві атракції.
«Залишаючись вдома, проведіть час із користю. Прогулятися відомими місцями нашого міста онлайн дуже легко», – зазначають в ТІЦі.
Перейшовши за посиланням, можна здійснити віртуальну мандрівку до Запорозької Січі, замку Вальмана, Запорізького обласного краєзнавчого музею, Кам'яної могили, садиби Попова, Музею техніки "Фаетон", Музею зброї, Музею "Чайка" в один клік. ⠀