Полтава пропонує віртуальні відвідини музеїв

Полтава пропонує віртуальні відвідини музеїв

Укрінформ
Полтава під час карантину та самоізоляції радить здійснювати віртуальні подорожі до міста та тутешніх музеїв.

Про це пише «Полтава туристична» в Facebook.

«У зв'язку із низкою заходів, пов'язаних із запобіганням випадків захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, протидії поширенню коронавірусу COVID-19 та з метою організації змістовного дозвілля в умовах самоізоляції пропонуємо відвідати комунальні музеї міста Полтави дистанційно, скориставшись ресурсом PoltavaOpen, віртуальні прогулянки Полтавою», – йдеться в повідомленні.

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Охочі, зокрема, можуть «завітати» до Полтавського художнього музею, Галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка, Полтавського літературно-меморіального музею І. Котляревського, Полтавського літературно-меморіального музею В.Г. Короленка, Музею Панаса Мирного.

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