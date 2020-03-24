Полтава пропонує віртуальні відвідини музеїв

Полтава під час карантину та самоізоляції радить здійснювати віртуальні подорожі до міста та тутешніх музеїв.

Про це пише «Полтава туристична» в Facebook.

«У зв'язку із низкою заходів, пов'язаних із запобіганням випадків захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, протидії поширенню коронавірусу COVID-19 та з метою організації змістовного дозвілля в умовах самоізоляції пропонуємо відвідати комунальні музеї міста Полтави дистанційно, скориставшись ресурсом PoltavaOpen, віртуальні прогулянки Полтавою», – йдеться в повідомленні.

Охочі, зокрема, можуть «завітати» до Полтавського художнього музею, Галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка, Полтавського літературно-меморіального музею І. Котляревського, Полтавського літературно-меморіального музею В.Г. Короленка, Музею Панаса Мирного.