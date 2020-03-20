Херсонський художній музей долучився до світової ініціативи #MuseumFromHome

Херсонський обласний художній музей імені Шовкуненка в межах світової ініціативи #MuseumFromHome на час карантину посилює свою присутність у соцмережах.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі музею.

«Долучаємось до світової ініціативи #MuseumFromHome і посилюємо свою присутність у соцмережах. Маємо намір більше розповідати про роботи з музейної колекції, про художників, робимо матеріали до різних дат, навіть тих, які начебто і не стосуються музею чи образотворчого мистецтва», – розповіли в пресслужбі.

Наприклад, сьогодні їхня публікація в Facebook стосується Міжнародного дня французької мови, свята, заснованого ООН, додали в музеї.

Музей має цікаву історію, яка стосується французької мови та картини невідомого французького художника першої половини ХІХ століття «Краєвид Позілліпо в Неаполі».

«Точніше, це зараз ми знаємо, що картина має саме таку назву, а ще років десять тому вона була невідомою і фігурувала у каталогах як «Біління полотна». Й справді, те, що ми бачимо на першому плані, дуже схоже на тогочасний процес вибілювання тканини. Зайняті роботою жінки оживляють умовно освітлений величний пейзаж, написаний у дусі класицизму. І лише поява в музеї викладача з ХДУ (Херсонського державного університету - ред.), фахівця зі старофранцузької мови, дозволила перекласти написану автором на звороті назву - «Краєвид Позілліпо в Неаполі», – йдеться в повідомленні.

Позілліпо – це мис на околицях Неаполя, так званий Великий Неаполь, звідси відкривається один з кращих краєвидів на Неаполітанську затоку, неодноразово оспіваний художниками всього світу.

Картина виконана гуашшю на папері. Водночас паперова основа дубльована на полотно. Завдяки таким реставраційним заходам твір перебуває у дуже гарному стані.

«Тож милуйтеся чарівним італійським пейзажем – зараз онлайн, в межах світової ініціативи #MuseumFromHome, а після закінчення карантину – у нашій «європейській» залі, на виставці «Західноєвропейське мистецтво XVII – початку XX ст.», – запросили музейники.

Фото: igotoworld.com