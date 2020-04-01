"Мандри Сокільські": поблизу Львова прокладуть нові туристичні маршрути

У Бібрській ОТГ на Львівщині планують створити щонайменше 6 нових піших і велосипедних туристичних маршрутів, до яких увійде понад 100 об’єктів регіону.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці БФ "Cпадщина.UА", який реалізує проєкт "Мережа туристичних маршрутів #Мандри_Сокільські" у межах Програми мінігрантів для культурної спадщини "ReHERIT: Спільна відповідальність за спільну спадщину" та за угодою з Лабораторією міського простору.

"Територія Бібреччини з центром у м. Бібрка у 30-км зоні Львова, яка має неймовірний туристичний потенціал та має на своїй території значну кількість цінної української, польської, німецької та єврейської спадщини, слабо представлена на ринку та недооцінена як туристична дестинація. Наш проєкт дасть змогу розробити та впровадити нові туристичні маршрути культурного, ностальгійного, екологічного та іншого регіонального туризму, пов’язані з локальною історією, визначними особистостями та пам’ятками краю", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, автори проєкту планують створити базу "100+ історичних та природних об'єктів Бібреччини, які Вам варто відвідати». На їхній основі має бути розроблено щонайменше 6 універсальних, сімейних та ностальгійних маршрутів пішого, велосипедного та мобільного регіонального туризму.

Ця робота супроводжуватиметься попередніми експедиціями, історичними розвідками, фотофіксацією, визначенням "опорних" об'єктів, громадськими обговореннями та презентаціями туристичних продуктів, які зможуть найкраще презентувати громаду Бібреччини та її спадщину.

Мережа туристичних маршрутів отримає назву "Мандри Сокільські", бо будь-які подорожі Бібреччиною в межах проєкту починатимуться зі знайомства з її майбутнім культурно-туристичним центром – будівлею патріотично-руханкового товариства "Сокіл", яким сьогодні опікується БФ "Спадщина.UА ".

За інформацією Zaxid.net, серед найцікавіших об’єктів цього регіону – гора Камула, Свірзький замок, будинок "Сокола" та оборонний костел в Бібрці, П'ятничанська вежа, Соколівський оборонний костел, дерев'яна церква в селі Вільхівець, місця зустрічей Івана Франка і Уляни Кравченко.