"Ніхто не фотографується у трикутних вікнах": маріупольська "Вежа" без туристів
Гумористичні світлини розмістили на сторінці центру в Facebook.
"День гумору та позитиву мотивує дарувати усмішки, тому хочемо продемонструвати вам, який закрита на карантин "Вежа" має вигляд без відвідувачів", – йдеться в підписі до фото.Маріупольська "Вежа" без туристів / Фото: @vezhacreativespace, Facebook
Як відомо, за традицією, сьогодні, 1 квітня, відзначається День сміху і жартів.
Нагадаємо, що культурно-туристичний центр "Вежа" розташований у відреставрованій будівлі архітектурної пам’ятки міста – водонапірній вежі. Її збудували 1910 року. Висота будівлі з червоної цегли становить 33 метри. Просторово-планувальне розташування і взаємозв’язок її складових частин втілюють характерні особливості споруд такого типу: восьмигранна в горизонтальній проекції, чотириярусна, увінчана восьмискатним шатром з оглядовою башточкою. Вона створена в формах еклектики, поєднує елементи різних стилів – романського та готичного.
Фото: @vezhacreativespace / Facebook