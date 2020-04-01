"Ніхто не фотографується у трикутних вікнах": маріупольська "Вежа" без туристів

У культурно-туристичному центрі "Вежа", що в Маріуполі на Донеччині, показали, який вигляд мають приміщення закладу без мандрівників.

Гумористичні світлини розмістили на сторінці центру в Facebook.

"День гумору та позитиву мотивує дарувати усмішки, тому хочемо продемонструвати вам, який закрита на карантин "Вежа" має вигляд без відвідувачів", – йдеться в підписі до фото.

Маріупольська "Вежа" без туристів / Фото: @vezhacreativespace, Facebook

Як відомо, за традицією, сьогодні, 1 квітня, відзначається День сміху і жартів.

Нагадаємо, що культурно-туристичний центр "Вежа" розташований у відреставрованій будівлі архітектурної пам’ятки міста – водонапірній вежі. Її збудували 1910 року. Висота будівлі з червоної цегли становить 33 метри. Просторово-планувальне розташування і взаємозв’язок її складових частин втілюють характерні особливості споруд такого типу: восьмигранна в горизонтальній проекції, чотириярусна, увінчана восьмискатним шатром з оглядовою башточкою. Вона створена в формах еклектики, поєднує елементи різних стилів – романського та готичного.

Фото: @vezhacreativespace / Facebook