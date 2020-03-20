"Вежа" та вітражі філармонії: Маріуполь покликав на віртуальні екскурсії

У Маріуполі всім охочим запропонували під час карантину побувати на п’яти онлайн-екскурсіях містом за допомогою сучасних технологій.

Про це повідомляється на сторінці "Маріуполь – туристичне місто" в Facebook.

"Поки карантин триває, туристичний проєкт "Маріуполь на долоні: 3D-тури" запрошує на віртуальні екскурсії містом. Заходьте в "Google мапи". 3D тури – це тривимірне панорамне зображення пам’яток міста з ефектом присутності. Щоб цього досягти, зроблено безліч фотографій приміщень, аерозйомку та, завдяки спеціальній програмі, поєднано їх в одне ціле", – йдеться в повідомленні.

Так, за допомогою віртуальної реальності можна піднятися сходинками культурно-туристичного центру "Вежа" на оглядовий майданчик. Центр розташований у відреставрованій будівлі архітектурної пам’ятки міста – водонапірній вежі. Її збудували 1910 року. Висота будівлі з червоної цегли становить 33 метри. Просторово-планувальне розташування і взаємозв’язок її складових частин втілюють характерні особливості споруд такого типу: восьмигранна в горизонтальній проекції, чотириярусна, увінчана восьмискатним шатром з оглядовою башточкою. Вона створена в формах еклектики, поєднує елементи різних стилів – романського та готичного.

Наступна атракція – віртуальна прогулянка бруківкою біля будинку Гампера. Це одна з найцікавіших і найгарніших архітектурних пам'яток Маріуполя. Невелика будівля в стилі неоготики, споруджена з червоної цегли, розташована в районі Слобідки. Прикметні особливості її архітектури: стрілчасті вікна, цегляні візерунки та прибудова у вигляді вежі замку. На рубежі XIX-XX ст. тут жив і працював відомий маріупольський лікар Сергій Гампер, який користувався великою популярністю серед жителів міста. Спуск, який веде до його дому, досі називають Докторським, або Гамперовским.

Крім того, можна "пройтися" алеями реконструйованого Театрального скверу. Тут розташовані фонтан, дитячий майданчик, є декілька різновидів акацій і кленів, в'язи, кримські сосни, блакитні ялини, ялівець козацький, спірея, вічнозелений самшит, колюча гледичія, берези, липи, дуби, бузок і шовковиця та багато інших рослин.

Також пропонують зазирнути у міський палац культури "Молодіжний" та до його концертної зали.

А ще є нагода роздивитися вітражі Маріупольської камерної філармонії.

Зазначається, що реалізація проєкту "Маріуполь на долоні: 3D-тури" стала можливою завдяки програмі "Громадський бюджет" та Комунальному комерційному підприємству "М.ЄХАБ".

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У цей час Президент Володимир Зеленський порадив українцям скористатися можливістю віртуальних екскурсій українськими музеями.