Дніпропетровщина пропонує дистанційно «відвідати» концерти та вистави

Під час карантину на Дніпропетровщині можна «відвідати» культурно-масові заходи дистанційно. Першою трансляції концертів запустила Дніпропетровська обласна філармонія імені Л. Б. Когана.

Про це повідомили в управлінні культури, національностей та релігій Дніпропетровської облдержадміністрації.

«Щоб не допустити поширення коронавірусу, по всій території України тимчасово заборонили проводити заходи за участі більше 10 людей. Закладам культури довелося скасувати усі найближчі вистави та концерти. Але це не привід зупиняти культурне життя Дніпропетровщини. Тож вони запускають трансляції концертів та вистав на своїх офіційних сайтах та в соціальних мережах», – зазначила начальниця управління культури, національностей та релігій Дніпропетровської ОДА Наталія Першина.

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Першою до такої ініціативи долучилися Дніпропетровська обласна філармонія імені Л. Б. Когана. Під час карантину усі охочі зможуть дистанційно послухати концерти симфонічного оркестру.

Зробити це можна на сайті у розділі «Філармонія онлайн» або на сторінці в Facebook.