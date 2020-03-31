У Лондоні перефарбували «зебру» з обкладинки The Beatles
Зазвичай перефарбувати найвідомішу «зебру» в світі не вдавалося через великий потік місцевих жителів і туристів. За останні роки розмітка майже повністю стерлася, пише Lonely Planet.
Зараз же більшість людей самоізолювалася й дотримується карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. Вулиці спорожніли й у відповідних служб з'явилася можливість провести на переході необхідні роботи.
That odd fluke when you turn up to photograph an empty #abbeyroad and stumble across a team refreshing the iconic zebra crossing. @thebeatles @GettyImagesNews pic.twitter.com/RiW0NfJBeE— Leon Neal (@tabascokid) March 24, 2020
Пішохідний перехід на Еббі-Роуд – одна з найпопулярніших туристичних атракцій Лондона. У нього навіть є власна вебкамера. Відтоді, як The Beatles знялися тут для обкладинки свого останнього альбому, мільйони їх прихильників приходять на вулицю, на якій розташована Abbey Road Studios.
#6FeetCovers 6 feet or 1.8 metres is the distance that experts have recommended to keep between each other. #socialdistancing #socialdistance #6feet #corona #covid_19 #covid #covıd19 #flattenthecurve #flattenthecurve #staystrong #stayhome #quarantine #pandemic #hope #stayathome #staysafe #rock #rocknroll #beatles #abbeyroad #paulmccartney #johnlennon #ringostarr #georgeharrison #liverpool #help #guitar #love #fabfour #music
Фото: Leon Neal/Getty Images