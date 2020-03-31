У Лондоні перефарбували «зебру» з обкладинки The Beatles

Карантин у столиці Великої Британії дав змогу оновити знаменитий пішохідний перехід, на якому The Beatles зробили знімок, що прикрасив обкладинку альбому Abbey Road.

Зазвичай перефарбувати найвідомішу «зебру» в світі не вдавалося через великий потік місцевих жителів і туристів. За останні роки розмітка майже повністю стерлася, пише Lonely Planet.

Зараз же більшість людей самоізолювалася й дотримується карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. Вулиці спорожніли й у відповідних служб з'явилася можливість провести на переході необхідні роботи.

That odd fluke when you turn up to photograph an empty #abbeyroad and stumble across a team refreshing the iconic zebra crossing. @thebeatles @GettyImagesNews pic.twitter.com/RiW0NfJBeE — Leon Neal (@tabascokid) March 24, 2020

Пішохідний перехід на Еббі-Роуд – одна з найпопулярніших туристичних атракцій Лондона. У нього навіть є власна вебкамера. Відтоді, як The Beatles знялися тут для обкладинки свого останнього альбому, мільйони їх прихильників приходять на вулицю, на якій розташована Abbey Road Studios.

Фото: Leon Neal/Getty Images