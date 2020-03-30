В Австрії закривають усі готелі для туристів

Через пандемію коронавірусу в Австрії усі підприємства готельної сфери будуть тимчасово закриті для використання з туристичною метою.

Про це в понеділок на пресконференції у Відні заявив федеральний міністр з питань соціального захисту, охорони здоров'я, догляду та захисту прав споживачів Австрії Рудольф Аншобер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"І третій пункт – це готелі. Ключове – Великодні канікули (так, це було б чудово, і ми сподіваємося, що наступного року вони будуть). Ми хочемо окремим указом зупинити туристичне використання готелів впродовж цього періоду", – сказав Аншобер, презентуючи нові заходи уряду.

Водночас міністр не повідомив інших деталей такого рішення.

Він також заявив, що урядом ухвалено рішення посилити захист вразливих категорій населення – літніх людей та осіб із хронічними захворюваннями – і відтепер вони повинні працювати лише дистанційно з дому.

Під час пресконференції віцеканцлер Вернер Коглер також заявив, що вжиті урядом заходи з протидії поширенню COVID-19 не можуть бути послаблені після Великодня, оскільки це призведе до збільшення швидкості поширення захворювання та, відповідно, перевищення спроможностей медичних закладів і додаткових смертей.

Як відомо, відповідно до ухваленого урядом Австрії рішення, 16 березня припинили роботу усі заклади громадського харчування (кафе, ресторани, бари тощо). Однак чіткої заборони на роботу готелів не існувало. Водночас їх зачепило обмеження відвідування громадських місць, і в готелях дозволялося зупинятися з визначених причин, передусім, професійних, чи ж туристам, які застрягли в країні. Щодо всіх гостей, які хотіли б приїхати з метою відпочинку, також поширюються загальнореспубліканські обмеження на вихід з дому (лише в разі потреби).

Водночас у низці федеральних земель Австрії діяли свої обмеження щодо готельного бізнесу. За винятком окремих випадків, майже всі готелі закриті з 16 березня до 13 квітня у Зальцбурзі, Тіролі, Каринтії та Форарльберзі.