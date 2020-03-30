Коронавірус коштуватиме туризму до семи років зростання – UNWTO

У Всесвітній туристичній організації ООН (UNWTO) прогнозують, що цьогоріч кількість міжнародних туристів через пандемію коронавірусу скоротиться на 20-30%, як порівняти з показниками 2019 року. Це коштуватиме галузі 5-7 років розвитку.

Однак, як підкреслюється в оновленому звіті щодо можливого впливу Covid-19 на міжнародний туризм, такі прогнози ґрунтуються виключно на нинішній ситуації, а тому можливі коригування.

В організації зазначають, що очікуване 20-30-відоткове падіння може призвести до зниження надходжень від міжнародного туризму на 300-450 мільярдів доларів США, що становить майже третину від 1,5 трильйона доларів США, отриманих у 2019 році. З огляду на минулі ринкові тенденції, це означатиме втрату від 5 до 7 років зростання.

Водночас зазначається, що 2009 року на тлі глобальної економічної кризи міжнародні туристичні потоки скоротилися на 4%, тоді як спалах атипової пневмонії 2003 року призвів до зниження лише на 0,4%.

Генеральний секретар UNWTO Зураб Пололікашвілі констатував, що туризм – один із найбільш постраждалих через коронавірус секторів економіки.

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Пололікашвілі зауважив, що, хоча ще зарано давати повну оцінку ймовірного впливу Covid-19 на туризм, очевидно, що мільйони робочих місць у цьому секторі перебувають під загрозою втрати. Близько 80% усіх туристичних підприємств є малими і середніми, і цей сектор відіграє провідну роль у забезпеченні зайнятості та інших можливостей для жінок, молоді та сільських громад.

Однак UNWTO підкреслює історичну стійкість туризму і його здатність створювати робочі місця після кризових ситуацій, а також наголошує на важливості міжнародного співробітництва і забезпечення того, щоб цей сектор став центральною частиною зусиль з відновлення після пандемії коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC) станом на середину березня 2020 року кількість робочих місць у галузі подорожей і туризму, що перебувають у зоні ризику через пандемію коронавірусу Covid-19, сягнула 75 мільйонів.