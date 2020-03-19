В Ірландії коронавірус скасував традицію цілувати камінь

Популярну серед туристів традицію цілування Каменя красномовства в ірландському замку Бларні,розташованому неподалік міста Корк, було перервано вперше за всю історію через пандемію коронавірусу.

Щоб стримати поширення Covid-19, Ірландія скасувала паради з нагоди Дня святого Патріка та обмежила публічні зібрання до кінця березня. Тимчасова заборона доступу до знаменитого каменя також стала одним із превентивних заходів.

Власник замку Бларні сер Чарльз Колтерст заявив, що це – "необхідний крок у нинішній ситуації", повідомляє The Irish Times.

"Вперше за всю історію ніхто не цілуватиме Камінь Бларні. Ми триматимемо замок і сади відкритими для всіх, хто захоче побути на свіжому повітрі та насолодитися прогулянкою чудовими стежками на території маєтку", – сказав Колтерст.

For the first time in our history the kissing of the Blarney Stone has been postponed until further notice.



The castle & gardens are still open and we would like to reassure all our visitors that we are doing everything possible to provide a safe experience. — Blarney Castle & Gardens (@Blarney_Castle) March 13, 2020

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За легендою, Камінь Бларні має містичні та магічні властивості. Вважається, він дарує красномовство будь-кому, хто зможе його поцілувати. Саме ця особливість приваблює до замку тисячі туристів щороку.

Фото: Reed Kaestner/Getty Images