В Ірландії коронавірус скасував традицію цілувати камінь

В Ірландії коронавірус скасував традицію цілувати камінь

Укрінформ
Популярну серед туристів традицію цілування Каменя красномовства в ірландському замку Бларні,розташованому неподалік міста Корк, було перервано вперше за всю історію через пандемію коронавірусу.

Щоб стримати поширення Covid-19, Ірландія скасувала паради з нагоди Дня святого Патріка та обмежила публічні зібрання до кінця березня. Тимчасова заборона доступу до знаменитого каменя також стала одним із превентивних заходів.

Власник замку Бларні сер Чарльз Колтерст заявив, що це – "необхідний крок у нинішній ситуації", повідомляє The Irish Times.

"Вперше за всю історію ніхто не цілуватиме Камінь Бларні. Ми триматимемо замок і сади відкритими для всіх, хто захоче побути на свіжому повітрі та насолодитися прогулянкою чудовими стежками на території маєтку", – сказав Колтерст.

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За легендою, Камінь Бларні має містичні та магічні властивості. Вважається, він дарує красномовство будь-кому, хто зможе його поцілувати. Саме ця особливість приваблює до замку тисячі туристів щороку.

Фото: Reed Kaestner/Getty Images

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