У столиці Ірландії скасували парад на честь святого Патріка

Через епідемію коронавірусу влада Дубліна, столиці Ірландії, ухвалила скасувати парад, який традиційно проводиться у День святого Патріка – 17 березня.

Про це повідомляє BBC.

«Дублін скасував щорічний парад до Дня святого Патріка у зв’язку з побоюваннями щодо поширення коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Про аналогічне рішення заявили й у місті Корк, де завжди проходив другий за масовістю парад на честь покровителя Ірландії.

У цьому зв'язку міністр охорони здоров’я Ірландії Саймон Гарріс наголосив, що ситуація з коронавірусом є вкрай серйозною, і для її вирішення потрібні зусилля не лише уряду, а й цілого суспільства.

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Як повідомлялося, за останніми даними, у світі зареєстровано понад 110 000 випадків захворювання, викликаного коронавірусом COVID-19.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження.