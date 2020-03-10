У столиці Ірландії скасували парад на честь святого Патріка
Коронавірус
Укрінформ
Через епідемію коронавірусу влада Дубліна, столиці Ірландії, ухвалила скасувати парад, який традиційно проводиться у День святого Патріка – 17 березня.
Про це повідомляє BBC.
«Дублін скасував щорічний парад до Дня святого Патріка у зв’язку з побоюваннями щодо поширення коронавірусу», - йдеться в повідомленні.
Про аналогічне рішення заявили й у місті Корк, де завжди проходив другий за масовістю парад на честь покровителя Ірландії.
У цьому зв'язку міністр охорони здоров’я Ірландії Саймон Гарріс наголосив, що ситуація з коронавірусом є вкрай серйозною, і для її вирішення потрібні зусилля не лише уряду, а й цілого суспільства.
Як повідомлялося, за останніми даними, у світі зареєстровано понад 110 000 випадків захворювання, викликаного коронавірусом COVID-19.
За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження.