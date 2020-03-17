Туроператори скасовують і переносять подорожі Україною

Українські оператори внутрішнього туризму на час карантину скасували або перенесли на невизначений час майже всі тури по Україні.

Про це повідомляє Zruchno.Travel.

"З понеділка всі наші співробітники переведені на дистанційний режим роботи. Практично всі групові та індивідуальні замовлення (крім замовлень кількох корпоративних клієнтів) на найближчий час скасовані або перенесені з відкритою датою. Поки ми чекаємо 3 квітня – умовної дати завершення карантинного режиму – після цього будемо приймати подальші рішення. Однак клієнти скасовують і замовлення на травень, є і скасування бронювань на літо іноземними туристами. Ми, звичайно, залишаємо це право за нашими клієнтами", – розповіла директор туристичної компанії "Орнамент України" Олена Казьміна.

Туроператор Anga Travel також пропонує своїм клієнтам, чиї тури були заплановані на дати з 16 березня по 3 квітня 2020 року, перенести їх на інший період. Доступними для бронювання наразі є тури з 04.04.20 і пізніше.

"Будь ласка, поставтесь із розумінням до того, що ми не можемо робити жодних заяв сьогодні про тури, які плануються у майбутньому, адже ситуація динамічно змінюється і не завжди залежить від нас. Щоб зробити ваші подорожі можливими, а відпочинок – якісним та безпечним, зараз ми слідкуємо за розвитком подій та адаптуємось до обставин задля того, щоб мінімізувати фінансові ризики для наших туристів, гнучко реагувати та запропонувати найкращі можливі рішення", – звернулося до своїх клієнтів керівництво Anga Travel.

У свою чергу про скасування або перенесення турів Україною і до зарубіжних країн повідомила турфірма Kraina UA.

"На період карантину (до 3.04) усі тури Україною та за кордон (про що ми повідомили раніше) скасовуються. Якщо ви придбали тур, який мав вирушити у цей період – не хвилюйтесь. Після 6.04 наш менеджер зателефонує вам та запропонує альтернативу (перенести на іншу дату, повернути кошти на баланс тощо). Наразі ми активно ведемо переговори з партнерами (авіакомпаніями, готелями) щодо можливості повернення коштів за тури, які мали відбутись, або перенесення на інші дати", – уточнили в Kraina UA.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин задля протидії поширенню коронавірусної інфекції. Кабінет міністрів України 17 березня ухвалив рішення про заборону з 18 березня по 3 квітня залізничних, авіа- і автобусних міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів у великих містах.