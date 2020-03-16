Санаторії Трускавця працюють у звичайному режимі – міськрада

Санаторії Трускавця працюють у звичайному режимі – міськрада

Укрінформ
У місті Трускавець Львівської області санаторно-курортні заклади працюють у звичайному режимі, хворих на коронавірус немає.

Про це повідомили в Трускавецькій міській раді. 

"Станом на 16.03.2020 р. всі санаторно-курортні заклади Трускавця працюють у звичайному штатному режимі. Інформація про закриття деяких санаторіїв у Трускавці є фейковою та не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що станом на 16 березня 2020 року у Трускавці не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

За даними моніторингу, який здійснило управління розвитку міста Трускавецької міськради, у курортному місті оздоровчі заклади заповнені відпочивальниками з України, хоча й не на повну потужність. Заїзди іноземних груп скасовано до моменту завершення карантину, який оголошено по всій Україні. Кількість відпочивальників у тому чи іншому санаторії залежить від маркетингової політики закладу. Для прикладу, в санаторії "Джерело" оздоровлюється 320 дітей, ніхто з батьків не виявив бажання достроково їх забирати. У відпочинково-оздоровчих закладах проводиться регулярна дезінфекція.

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У міськраді підкреслили, що практика Китаю, який першим зіткнувся з проблемою коронавірусу та перебуває на фінальній стадії подолання епідемії, свідчить, що ефективним профілактичним засобом є перебування поза мегаполісами у відпочинкових гірських чи передгірських ареалах.

Як повідомлялося, для запобігання поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити з 13 березня до 3 квітня включно карантин на території Трускавця.

Зокрема, заборонено відвідувати заклади освіти (зокрема, дошкільні навчальні заклади) її здобувачам; проводити всі масові заходи; спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників). Також є наказ кінотеатрам скасувати сеанси, розважальним центрам, розважальним зонам та іншим припинити роботу. Крім того, скасовано проведення раніше запланованих концертів та інших розважальних заходів.

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