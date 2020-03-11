У курортному Трускавці через коронавірус обмежили масові заходи

У курортному місті Трускавець на Львівщині для запобігання поширенню коронавірусу обмежили проведення масових заходів.

Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомили на сайті Трускавецької міськради.

«Структурним підрозділам Трускавецької міської ради (управлінням, відділам, окремим підрозділам), суб’єктам господарювання міста (незалежно від форми власності) обмежити проведення масових заходів на території міста, проводити їх виключно за нагальної потреби з дотриманням комплексу протиепідемічних заходів визначених планом протиепідемічних заходів щодо запобігання поширення на території м. Трускавця гострої респіраторної хвороби спричиненої коронавірусом», – йдеться в протоколі засідання комісії.

Зазначено, що такі вимоги мають виконуватися до стабілізації епідситуації або особливого рішення комісії (розпорядження міського голови).

Станом на 10:30 середи, 11 березня, за даними Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 119 133 людей. З початку епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 65 779 осіб. Померли від недуги 4 285 пацієнтів.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.