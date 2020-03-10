Ватикан закрив Площу Святого Петра для туристів

У Ватикані заявили, що Площа Святого Петра і Базиліка будуть закриті для відвідин до 3 квітня через спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє AFP у Twitter.

"Площа Святого Петра і Базиліка буду закриті для туристів до 3 квітня", - йдеться у твіті.

На даний момент Ватикан офіційно підтвердив один випадок зараження коронавірусом.

Раніше уряд Італії запровадив суворі карантинні заходи, що мають стримати поширення коронавірусу. Серед іншого на всій території країни заборонені публічні зібранння.

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Станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 457 людей. З початку епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 014 людей. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.

У Китаї загальна кількість хворих становить 80 754 особи, 3136 людей померли.

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В Італії 9 172 підтверджених випадків коронавірусу, 463 людини померли.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.

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