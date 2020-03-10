Папа Римський звернувся до хворих на коронавірус

Папа Римський Франциск звернувся зі словами підтримки до хворих на коронавірусну хворобу та медичного персоналу, який їх лікує та закликав виявити солідарність із ними.

Про це повідомляє Vatican news.

“Я хочу ще раз висловити свою близькість хворим на коронавірус і медичним працівникам, що ними опікуються, а також цивільній владі та всім, хто бере участь у наданні допомоги пацієнтам та в протидії інфекції”, - написав Папа у соцмережах.

Як повідомлялося, раніше Папа Франциск через коронавірус дозволив упродовж найближчих днів транслювати ранкові Меси в прямому ефірі.

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Станом на 10 березня кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 448 осіб.

Із початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.

Фото: ANSA