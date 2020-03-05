У Миколаєві відкрився "Блокпост пам'яті" з щогодинними екскурсіями

У Миколаєві відкрилася виставка експонатів від військових, які брали участь у боях за Іловайськ, Дебальцеве, Саур-Могилу, – "Блокпост пам'яті".

Про це повідомила директор Миколаївського обласного Центру туризму Тетяна Андрійчук у Facebook.

"На базі Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді 4 березня відбулося відкриття виставки "Блокпост пам'яті". Експонати привезені військовими, які брали участь у боях за Іловайськ, Дебальцеве, Саур-Могилу. Кожен предмет розповідає про події 2014-2015 років", - йдеться у повідомленні.

Наразі виставка налічує біля 500 експонатів, але продовжує поповнюватися. Це, зокрема, фотографії, малюнки, особисті речі військовослужбовців, фрагменти боєприпасів і багато іншого.

Організатори розраховують, що виставка, насамперед, зацікавить школярів та молодь, а також військовослужбовців. Щогодини тут проходитимуть екскурсії з розповідями для всіх охочих.

Виставка триватиме до 7 березня включно.

Фото: suspilne.media

Відео: Pavel Netesov