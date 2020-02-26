Уряд визначився, хто очолить Держагентство з туризму

Кабінет міністрів визначив переможницею конкурсу на посаду голови Державного агентства розвитку туризму Мар'яну Олеськів.

Про це повідомив у Telegram міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

"Уряд визначив переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства розвитку туризму Мар'яну Олеськів", - зазначив він.

Раніше державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту України Артем Біденко поінформував, що в Україні буде створено агентство з розвитку туризму. "Ми чекаємо на створення агентства з розвитку туризму. Це буде центральний орган виконавчої влади, який зможе сконцентруватися на реалізації політики, розробленої спільно експертами, парламентом і урядом", – сказав Біденко.

Згідно з інформацією на сайті Львівської міськради, Олеськів наразі працює директором Львівського комунального некомерційного підприємства "Центр розвитку туризму".

У 2011-2012 роках в Одеській міськраді вона очолювала відділ туризму, а також була заступником начальника управління культури та туризму. Працювала і в комерційних стркутурах.

У 2004 році закінчила економічний факультет Львівського національного університету ім. Франка за спеціальністю "Економіка підприємства", має ступінь магістра.