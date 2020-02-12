Кабмін схвалив кандидатури на посади голів двох держагентств - Бородянський
Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у Telegram.
"Уряд визнав переможцем конкурсного відбору на посаду голови Державного агентства з питань мистецтв України Галину Григоренко, а на посаду голови Державного агентства з питань мистецької освіти України - Ольгу Россошанську", - написав Бородянський.
Він додав, що обидві пройшли конкурсний відбір і рекомендовані до призначення на посади.
Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2019 року Кабмін ухвалив постанову про створення 7 нових центральних органів виконавчої влади у сферах культури, молоді та спорту. Згідно з постановою, створено Державне агентство з питань мистецтв; Державне агентство з питань мистецької освіти; Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства; Державне агентство спорту; Державне агентство розвитку туризму; Державну інспекцію культурної спадщини; Державну службу охорони культурної спадщини.