Бородянський рекомендував кандидатку на посаду голови Держетнополітики
Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.
“Я подав до Кабінету міністрів свої пропозиції. Я обрав Олену Богдан і рекомендував її Кабінету міністрів на цю посаду”, - сказав Бородянський, відповідаючи на запитання про результати другого конкурсу на посаду голови Державної служби з питань свободи совісті та етнополітики.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів оголосив з 2 грудня повторний конкурс на зайняття посади голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті.
Оголошений у вересні конкурс на цю посаду закінчився безрезультатно. Його "обнулили" і до наступного етапу розгляду Кабміном не були допущені ні Андрій Юраш, ні його опонент Юрій Решетніков.
Олена Богдан - соціолог, доцент кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія».