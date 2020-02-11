Бородянський рекомендував кандидатку на посаду голови Держетнополітики

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за результатом співбесід обрав на посаду голови Державної служби з питань свободи совісті та етнополітики кандидатуру Олени Богдан і рекомендуватиме Кабінету міністрів її призначити.

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

“Я подав до Кабінету міністрів свої пропозиції. Я обрав Олену Богдан і рекомендував її Кабінету міністрів на цю посаду”, - сказав Бородянський, відповідаючи на запитання про результати другого конкурсу на посаду голови Державної служби з питань свободи совісті та етнополітики.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів оголосив з 2 грудня повторний конкурс на зайняття посади голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

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Оголошений у вересні конкурс на цю посаду закінчився безрезультатно. Його "обнулили" і до наступного етапу розгляду Кабміном не були допущені ні Андрій Юраш, ні його опонент Юрій Решетніков.

Олена Богдан - соціолог, доцент кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія».