Бородянський рекомендував кандидатку на посаду голови Держетнополітики

Бородянський рекомендував кандидатку на посаду голови Держетнополітики

Укрінформ
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за результатом співбесід обрав на посаду голови Державної служби з питань свободи совісті та етнополітики кандидатуру Олени Богдан і рекомендуватиме Кабінету міністрів її призначити.

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

“Я подав до Кабінету міністрів свої пропозиції. Я обрав Олену Богдан і рекомендував її Кабінету міністрів на цю посаду”, - сказав Бородянський, відповідаючи на запитання про результати другого конкурсу на посаду голови Державної служби з питань свободи совісті та етнополітики.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів оголосив з 2 грудня повторний конкурс на зайняття посади голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

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Оголошений у вересні конкурс на цю посаду закінчився безрезультатно. Його "обнулили" і до наступного етапу розгляду Кабміном не були допущені ні Андрій Юраш, ні його опонент Юрій Решетніков.

Олена Богдан - соціолог, доцент кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

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