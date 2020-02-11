Бородянський представив голову агентства розвитку молоді й громадянського суспільства

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський представляє голову новоствореного Державного агентства розвитку молоді й громадянського суспільства Олександра Ярему.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, представлення відбулося на брифінгу у пресцентрі Кабміну.

"Наш сьогоднішній брифінг присвячений представленню голови Державного агентства розвитку молоді і громадянського суспільства Олександра Яреми", - сказав Бородянський.

Він зазначив, що раніше, обіймаючи посаду заступника міністра, Ярема опікувався саме питаннями, пов'язаними із підтримкою молоді.

Говорячи про завдання новоствореного агентства, Ярема зазначив, що воно зосередиться на розвитку діалогу та партнерства між державою та громадським суспільством, формуванні спільного порядку денного у багатьох сферах.

У питанні формування культури волонтерства, громадської діяльності, на думку Яреми, "починати треба із дитячого садка, школи. Йдеться про запровадження програм, де б молоді люди поступово звикали до того, що волонтерство, громадська діяльність — це є норма”, - додав він.

Агентство також працюватиме над зміцненням інституційної спроможності організації громадянського суспільства. За словами його голови, увага буде спрямована і на залучення організацій громадського суспільна до участі у процесах ухвалення рішень, "щоб не було розриву, коли кожен працює над своїм завданням, а потім виникає багато ліній протистояння".

Держагентство розвитку молоді і громадянського суспільства разом із МКМС працюватиме і над втіленням у життя програми мобільності молодих українців. Як зазначив на брифінгу заступник міністра культури молоді та спорту Олексій Сівірін, завдяки цій програмі молоді люди долучаться до активної діяльності, вона допоможе їм ідентифікувати себе як українців, підтримати громадське життя в регіонах. “Впродовж літа, осені та початку зими близько 100 тисяч молодих людей віком від 14 до 21 року отримають можливість подорожувати з одного регіону в інший”, - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 5 лютого 2020 року Кабінет міністрів України схвалив розпорядження про призначення на посаду голови Державного агентства розвитку молоді і громадянського суспільства Олександра Ярему.

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4 грудня 2019 року Кабмін на своєму засіданні ухвалив постанову про створення 7 нових центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) у сферах культури, молоді та спорту. Так, згідно з постановою створено Державне агентство з питань мистецтв; Державне агентство з питань мистецької освіти; Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства; Державне агентство спорту; Державне агентство розвитку туризму; Державну інспекцію культурної спадщини; Державну службу охорони культурної спадщини.