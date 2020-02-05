Призначили голову Держагентства розвитку молоді і громадянського суспільства

Кабінет міністрів на засіданні в середу схвалив рішення про призначення колишнього заступника міністра молоді та спорту Олександра Яреми на посаду голови Державного агентства розвитку молоді і громадянського суспільства.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив у Тelegram.

"Уряд призначив на посаду голови Державного агентства розвитку молоді і громадянського суспільства Олександра Ярему", - написав Бородянський.

Ярема з 1997 року займається питаннями молодіжної політики. Працював в Українському національному комітеті молодіжних організацій. У 2000 році перейшов на державну службу. У Державному комітеті молодіжної політики, спорту і туризму займався роботою з дитячими та молодіжними громадськими організаціями. У 2007 році працював у Державному комітеті із земельних ресурсів, де очолював відділ земельного кадастру. Із 16 березня 2016 року обіймав посаду заступника міністра молоді та спорту України.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2019 року Кабінет міністрів створив сім нових центральних органів виконавчої влади у сферах культури, молоді та спорту в межах бюджету відповідного міністерства.

Так, згідно з постановою, створено: Державне агентство України з питань мистецтв; Державне агентство України з питань мистецької освіти; Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України; Державне агентство спорту України; Державне агентство розвитку туризму України; Державну інспекцію культурної спадщини України; Державну службу охорони культурної спадщини України.