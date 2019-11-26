В Україні створять агентство з розвитку туризму

В Україні буде створено агентство з розвитку туризму як центрального органу виконавчої влади.

Про це поінформував державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту України Артем Біденко під час форуму "Конкуренто­спроможний туристичний сектор України – шлях вперед", присвяченого презентації Дорожньої карти розвитку сектору туризму в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми чекаємо на створення агентства з розвитку туризму. Це буде центральний орган виконавчої влади, який зможе сконцентруватися на реалізації політики, розробленої спільно експертами, парламентом і урядом", – сказав Біденко.

Стратегічний форум "Конкурентоспроможний туристичний сектор України - шлях вперед" у Києві/ Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

За його словами, про важливість туристичної галузі та необхідність її розвитку точилося багато розмов, проте обмежувалося все участю в різноманітних заходах.

"Навіть створення бренду до сьогоднішнього дня носить тактичний характер, а не стратегічний. Тому створення інституцій, які допомагатимуть працювати спільно експертам, громадськості, бізнесу, парламенту, виконавчій гілці влади, дозволить поглянути вперед і побачити, що чекає на галузь після 2030 року. Створивши інституційні можливості, інвестувавши кошти в розробку державної дорожньої карти, в розробку стандартів, адаптацію Світової туристичної організації, ми зможемо говорити про те, як ефективно кошти можна витратити", – наголосив посадовець.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з проєктом держбюджету, на наступний рік на креативні індустрії та розвиток культури уряд заклав 5,1 млрд грн. Зокрема, вперше закладена програма мобільності молоді, на яку заплановано виділити 500 млн грн. Водночас уперше передбачено на розкриття туристичного потенціалу 240 млн грн.