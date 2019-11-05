Уряд у 2020 році розвиватиме мобільність молоді й туризм – Гончарук

У проєкті бюджету на наступний рік передбачено кошти на розвиток програми мобільності, а також туризму.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації підготовленого до другого читання проєкту бюджету-2020, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми закладаємо на наступний рік дві важливі для нас програми. Перша програма дуже амбітна – це програма мобільності молоді. У нас в Україні дуже часто людина майже не виїжджає протягом всього життя за територію свого міста. Таким чином її світ звужується до розуміння свого міста. І для молоді це неприйнятно. Ми хочемо, щоб українці були людьми світу, щоб вони розуміли, що, крім їхнього міста, є ширший контекст, ширша територія - Україна... Протягом наступного року ми будемо стимулювати мобільність дітей, планувати програму, яка дозволить більш ніж 100 тисячам діток з усієї України відвідати інші куточки України. Це будуть програми обміну”, - зазначив Гончарук.

За його словами, це однозначно позитивно вплине й на мобільність всього населення, й на мобільність економіки.

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“Також ми вкладаємо кошти в розвиток туристичного потенціалу. Розвиток туризму в Україні незаслужено був забутий. В окремих країнах світу він складає до 10% в структурі ВВП країни. В Україні це ще дуже низькі показники. Це неприйнятно”, - додав Прем’єр-міністр.

Він зазначив, що Україні треба інвестувати в те, щоб сюди приїжджали туристи, привозили свою валюту, купували тут послуги – й це стимулюватиме розвиток малого підприємництва і створюватиме робочі місця.

“Загалом ми розуміємо, що кожен турист, який приїхав в Україну, – це від 500 доларів, які він тут витратить. Це ті гроші, які підуть в українську економіку. Ми тут точно виграємо”, – заявив Гончарук.

Згідно з проєктом бюджету, на наступний рік на креативні індустрії та розвиток культури уряд заклав на 23% більше, ніж у 2019 році – 5,1 млрд грн. Вперше закладена програма мобільності молоді – 500 млн грн. Вперше передбачено на розкриття туристичного потенціалу 240 млн грн.