Україна презентує свої туристичні можливості на виставці в Лондоні

Україна презентує свої туристичні можливості на виставці в Лондоні

Укрінформ
Україна представлена трьома стендами на одній з наймасштабніших туристичних виставок Європи та світу – World Travel Market (WTM) 2019, – що триватиме з 4 до 6 листопада в Лондоні.

Як повідомив представник Kyiv Tourism Association Антон Тараненко на сторінці у Facebook, на київському стенді презентовані Управління туризму та промоцій КМДА, туристичні компанії та представники готельного бізнесу столиці.

"На виставці ще 2 стенди з учасниками з України. Один від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – на ньому представлені міста та регіони. Другий – від Chernobyl Tour", – зазначив Тараненко.

За інформацією Travel Press Club, на національному стенді Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства представлені міста Львів, Харків, Кривий Ріг (вперше), Львівська область (вперше).

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Упродовж трьох днів відбудеться 17 конференцій та «круглих столів» щодо найкращих ідей у інтернет-маркетингу, просуванні територій та напрямків. А однією з головних тем виставки стане роль соціальних медіа у просуванні туристичного продукту та окремих міст.

У вівторок, 5 листопада, відбудеться саміт міністрів туризму, який цьогоріч присвячений тематиці розвитку сільського туризму та технологій.

WTM є провідною світовою подією туристичної індустрії, яка об’єднує близько 5 тисяч учасників. Очікується, що у заході візьмуть участь понад 51 тисяча відвідувачів з усього світу.

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