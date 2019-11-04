Україна презентує свої туристичні можливості на виставці в Лондоні

Україна представлена трьома стендами на одній з наймасштабніших туристичних виставок Європи та світу – World Travel Market (WTM) 2019, – що триватиме з 4 до 6 листопада в Лондоні.

Як повідомив представник Kyiv Tourism Association Антон Тараненко на сторінці у Facebook, на київському стенді презентовані Управління туризму та промоцій КМДА, туристичні компанії та представники готельного бізнесу столиці.

"На виставці ще 2 стенди з учасниками з України. Один від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – на ньому представлені міста та регіони. Другий – від Chernobyl Tour", – зазначив Тараненко.

За інформацією Travel Press Club, на національному стенді Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства представлені міста Львів, Харків, Кривий Ріг (вперше), Львівська область (вперше).

Упродовж трьох днів відбудеться 17 конференцій та «круглих столів» щодо найкращих ідей у інтернет-маркетингу, просуванні територій та напрямків. А однією з головних тем виставки стане роль соціальних медіа у просуванні туристичного продукту та окремих міст.

У вівторок, 5 листопада, відбудеться саміт міністрів туризму, який цьогоріч присвячений тематиці розвитку сільського туризму та технологій.

WTM є провідною світовою подією туристичної індустрії, яка об’єднує близько 5 тисяч учасників. Очікується, що у заході візьмуть участь понад 51 тисяча відвідувачів з усього світу.