Туристичні принади України презентують в Італії

Україна вперше на власному стенді представляє туристичний потенціал під час масштабної туристичної виставки на півночі Італії.

Про це повідомляє Національна туристична організація на сторінці в Facebook.

"Вчора (в неділю, 9 лютого – ред.) у Мілані розпочалася найбільша міжнародна туристична виставка північної Італії — BIT – Borsa internazionale del turismo. За підтримки Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" наша країна вперше має на виставці власний стенд, на якому консолідовано представлені туристичні оператори, авіаперевізники, готелі, туристичні асоціації з регіонів, виробники українських вин та локальних продуктів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в понеділок, 10 лютого, в межах виставки буде проведено презентацію України для італійських туроператорів та журналістів. Захід організують НТОУ спільно з Посольством України в Італії, ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, Camera di Commercio e Industria Italia Ucraina.

На презентації представлять туристичні пропозиції всіх регіонів України, продукти українських авіакомпаній, туроператорів, готелів, бізнесу.

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Як підкреслили в Національній туристичній організації України, лише за останні два роки кількість українців, які подорожують до Італії, зросла з 175 тисяч осіб до 389 тисяч. Також збільшилася на 20% кількість візитів громадян Італії до України. Ця цифра досягла відмітки 100 тисяч.

"Така позитивна динаміка, безумовно, викликає інтерес представників українського туристичного сектору до ринку Італії", – наголосили в НТОУ.

Фото: @NTOUkraine