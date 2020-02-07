Українські регіони, зокрема Тернопільська область та місто Трускавець на Львівщині, представили свій потенціал під час цьогорічного IV Східного ярмарку в Ряшеві на південному сході Польщі.

Ярмарок був супутньою подією в рамках XIII форуму “Європа-Україна”, що проходив 4-5 лютого поблизу місцевого аеропорту “Ясьонка”, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Як зазначила начальниця управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської ОДА Ксенія Качурівська, цьогоріч до Ряшева приїхала значна делегація з області – як представники місцевої влади на чолі з головою обласної ради Віктором Овчаруком так і місцевого бізнесу. Зокрема, Тернопілля було представлено кількома компаніями, які шукають в Польщі партнерів для співпраці – починаючи від виробників пива та маринованих равликів і закінчуючи виробниками електровелосипедів.

“Наша експозиція користується неабиякою увагою і зацікавленням, особливо наші мариновані равлики та електровелосипеди”,- зауважила Качурівська.

Читайте також: До Українського культурного фонду подали 34 туристичні проєкти

Директор тернопільської компанії з виробництва електровелосипедів “Eleek” Павло Рудакевич зазначив агентству, що компанія шукає в Польщі нових партнерів для співпраці.

“Ми вже знайшли нових партнерів, є цікаві проєкти. Думаю, що буде позитивний результат від участі в цьому ярмарку”, - зазначив Рудакевич.

Про те, що експозиція Тернопільської області була однією з найкращих на Східному ярмарку визнали і його організатори, які вручили учасникам цього українського регіону спеціальну нагороду.

Українські регіони презентували себе на Східному ярмарку у Польщі // Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

Курортний Трускавець також побачив в участі у ярмарку можливість для промоції своїх туристичних переваг. Участь у ярмарку було поєднано з процедурою підписання угоди про партнерство між Ряшевом та Трускавцем. На фасаді міськради Ряшева за участі мера Трускавця Андрія Кульчинського було відкрито барельєф з написами міста польською та українською мовами.

Представник трускавецького курортного готелю “Лісова пісня” Владислав Кремко зазначив, що місто хоче збільшити туристичний потік саме з Польщі й, зокрема, з Підкарпатського воєводства.

“Плануємо налагоджувати співпрацю з польськими туристичними фірмами, які тут представлені, і зробити промоцію нашого міста”, - наголосив Кремко.

Нагадаємо: в IV Східному ярмарку в Ряшеві взяли участь понад 100 учасників з Польщі, України, Словаччини, Румунії та Австрії.