До Українського культурного фонду подали 34 туристичні проєкти

Український культурний фонд (УКФ) оприлюднив реєстр заявок за програмою "Культура. Туризм. Регіони".

Як повідомляється на сайті УКФ, загалом на розгляд було подано 34 проєкти з різних міст двох пілотних областей України.

Програма "Культура. Туризм. Регіони", яку розробив УКФ спільно з фахівцями програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", покликана посилити туристичну привабливість регіонів шляхом стимулювання місцевого культурного розвитку громад та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів. Двома пілотними регіонами обрані Одеська та Закарпатська області.

Зазначається, що загальний бюджет програми становитиме 10 мільйонів гривень, а максимальна сума гранту на один проєкт – 500 тисяч гривень.

Найбільше заявок надійшло з Одеси й Одеської області.

Так, ГО "Придунайський центр громадських ініціатив" пропонує проєкт, спрямований на підвищення інтересу українських та іноземних туристів до міста Ізмаїл, яке поєднало історію різних культур, традицій, історичних періодів, починаючи з ХVI століття. Результатом ініціативи має стати забезпечення легкого доступу до інформації про туристичні маршрути міста та найцікавіші пам'ятки й покращення туристичної навігації.

Також у реєстрі є проєкт віртуального музею городища "Антична Тіра" (Білгород-Дністровський) – одного з найстаріших городищ Європи. Ініціатива передбачає комп’ютерну реконструкцію та створення 3D-моделі пам’ятки археології національного значення. Це дасть змогу продемонструвати, який вигляд мало місто на різних етапах функціонування (екстер’єр, інтер’єр житла та виробничих будівель).

Серед проєктів, що надійшли від Закарпатської області, – ідея підприємця з Рахова створити в місті музей гуцульської бринзи. Нагадаємо, вона стала першим українським продуктом з географічним зазначенням походження. В майбутньому реєстрація цього продукту стане підставою для його охорони в Україні та інших країнах, зокрема в ЄС.

А громадська організація "Іршавщина" розробила проєкт зі створення унікального музею мініатюр туристичних об’єктів Закарпатської області.

У свою чергу "Агенція регіонального розвитку Закарпатської області" пропонує створити культурний маршрут "Шлях гуні" в селі Річка Міжгірського району Закарпатської області. Він покликаний забезпечити популяризацію та сталий розвиток традиційного господарювання та народного ремесла – виробництва речей з натуральної вовни (гуні, джерги).

Загалом у реєстрі представлено проєкти зі створення туристичних маршрутів, наприклад, в інтерактивних листівках з аудіогідами, онлайн-порталів, мінімузеїв, проведення найрізноманітніших фестивалів. З повним списком проєктів можна ознайомитися за посиланням.

Крім того, 57 заявок надійшло в УКФ за програмою "Культура для змін", де також представлені різноманітні проєкти (створення музеїв, артрезиденцій, проведення масових заходів), спрямовані, зокрема, на посилення туристичної привабливості регіонів. З повним списком проєктів можна ознайомитися за посиланням.

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проєктів заявки будуть проходити технічний відбір. Він триватиме до 7 лютого. Потім ті, що відповідатимуть усім критеріям технічного відбору, передадуть для оцінювання експертам. Експертний відбір триватиме до 10 березня.