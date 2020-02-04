На Закарпатті стартував новий проєкт "Б’ютифул Карпати", який презентуватиме на однойменному каналі в YouTube атракції регіону, як-от центр реабілітації ведмедів на Синевирі, а також історії успіху місцевих жителів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив співзасновник ГО "Б’ютифул Карпати" Ярослав Світлик.

"З колегами в Ужгороді ми започаткували проєкт-антизраду по-закарпатськи, створили ГО "Б’ютифул Карпати" та на однойменному каналі в YouTube розповідатимемо історії про успішних горян-закарпатців, щоб зруйнувати шкідливі стереотипи про "депресивний регіон", - сказав Світлик.

За його словами, дуже часто високопосадовці (від нардепів до міністрів), говорячи про Закарпаття і Карпати загалом, подають регіон стереотипно, до примітиву спрощено і дискримінаційно. Мовляв, тут одні заробітчани, лісоруби, вівчарі й контрабандисти.

"Насправді, це не так. У горах легко дихати і важко жити — але люди живуть. І працюють, зберігають та розвивають традиції, займаються улюбленою справою, створюють бізнес і дають роботу іншим. У Карпатах є чимало успішних людей і успішних історій. Це – наші теми", – зауважив співзасновник ГО "Б’ютифул Карпати".

На Закарпатті започаткували проєкт-антизраду про регіон “Б’ютифул Карпати” / Фото: Укрінформ

На каналі вже вийшов перший відеоблог про Реабілітаційний центр бурого ведмедя у Синевирі й про те, як ідея рятувати ведмедів допомогла людям, давши поштовх до розвитку туризму в гірському районі.

Читайте також: Туристам покажуть 52 стилі життя в Карпатах

Надалі планують створити влог про гуцульську бриндзю – перший український продукт із географічним зазначенням. Потім – про село Колочаву й креативні ідеї в туризмі. Згодом – про підприємство у Великому Бичкові, яке робить меблі для IKEA, та про форелеве господарство, яке на Міжгірщині створили вінничани. Загалом заплановано до двох десятків історій у першій фазі проєкту, яку підтримало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

"Головне для нас – щоб люди, які хочуть жити і працювати вдома, але сумніваються і думають про заробітки за кордоном, побачили приклади своїх земляків. Вони також сумнівалися і вагалися, але спробували, і в них усе вийшло. Бо, як каже один із наших героїв, молодий рахівський вівчар Олексій Молдавчук: "Рідний край – то є рідний край", – розповів Світлик.

У ГО "Б’ютифул Карпати" мають надію, що позитивні мотивувальні історії у перспективі зацікавлять й українські телеканали.