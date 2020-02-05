Кам’янець-Подільський влаштує туристичний сезон у стилі digital

У Кам’янці-Подільському цьогорічного туристичного сезону планують зробити ставку на цифрові технології, а також влаштувати понад 40 різноманітних фестивалів.

Про це повідомив заступник міського голови Кам’янця-Подільського Вадим Савчук у коментарі Zruchno.Travel.

"Що стосується нового туристичного сезону 2020 "Кам’янець Digital" – на цю тему нас надихнула цифровізація сучасного суспільства. Цифрові технології стали невід’ємною частиною життя кожної людини. У Кам’янці вже сьогодні турист може скористатися зручною технологічною навігацією (інформаційний бокс, інтерактивні таблички, які встановлені на історичних об’єктах). І на цьому ми не зупиняємося – кілька digital-проєктів плануємо запустити в новому туристичному сезоні", – зазначив Савчук.

Крім того, за його словами, заплановано проведення понад сорока різноманітних фестивалів – на підтвердження фестивального іміджу Кам'янця-Подільського. Це передбачено календарем подій на 2020 рік, який нещодавно презентували у місті.

Зокрема, відбудуться щорічні Фестиваль повітряних куль, "Остання столиця", Schola militaria, які вже стали традиційними. До того ж цьогоріч статус традиційного фестивалю отримав чемпіонат України з ралі "Фортеця". Крім того, в місті проведуть низку нових заходів для розвитку подієвого туризму: Міжнародну фестивальну резиденцію "Карнавал", Європейський Го Конгрес 2020 року, міжнародний військово-історичний фестиваль "Ruthenica Medievalis-Kamenec 1398", міжнародний хоровий фестиваль імені Кошиця, міжнародний Lights Festival "Aglow vision" і молодіжний розважальний фестиваль "Summer Hookah Fest 2020".

За словами Савчука, найбільш привабливими заходами для туристів традиційно залишаються відкриття туристичного сезону, яке визначає темп всього сезону; святкування Дня міста, Фестиваль повітряних куль, який вже став візитівкою міста, ралі й "Остання столиця".

Варто зазначити, що вже зараз в Кам’янці-Подільському розпочав роботу ярмарок подільських смаколиків, який стане стартом в низці фестивалів вуличної їжі.