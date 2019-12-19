Пам'ятки Кам'янця-Подільського отримали нові QR-таблички

У Кам'янці-Подільському встановили ще 13 інтерактивних табличок від проєкту Moreinfo. Скануючи їх за допомогою смартфона, можна отримати інформацію про ту чи іншу пам'ятку міста.

Про це повідомила пресслужба Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника на сторінці в Facebook.

"Сьогодні на Лебединому озері відбулася презентація інтерактивних табличок від проекту Moreinfo (Михайло Дьомшин). Відтепер для кам’янчан та гостей міста доступні ще 13 табличок, які поєднали в собі новітні технології та історичні цінності", – йдеться в повідомленні.

Скануючи таблички за допомогою смартфона, турист чи житель міста може отримати вичерпну інформацію про пам’ятку, якою цікавиться.

На кожній табличці є короткий опис пам’ятки українською, англійською мовами та шрифтом Брайля, QR-код та NFC-мітка, яка передає повну інформацію про об’єкт на смартфон без доступу до інтернету, а QR-код перенаправляє на сторінку пам’ятки на сайті izi.travel. На цьому ресурсі розміщено опис, історію та цікаві факти про об’єкт сімома мовами, розроблений також аудіогід та маршрут пам’ятками міста.

У музеї нагадали, що перші 11 інтерактивних табличок у Кам'янці-Подільському було представлено в межах відзначення Всесвітнього дня туризму цьогоріч. І станом на сьогодні за результатами щорічної премії найпопулярніших визначних пам’яток України за версією Moreinfo табличка "Замковий міст" посіла 7 місце в топ-10 за скануванням – найшвидший старт в історії Moreinfo (менше трьох місяців від запуску).

Фото: @KPDIMZ