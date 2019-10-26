У Запоріжжі з'явилися нові туристичні QR-таблички

У Запоріжжі встановили ще 17 інформаційних туристичних табличок з QR-кодами.

Про це повідомляє Туристично-інформаційний центр міста.

«Відбулося урочисте відкриття 2-ї черги навігаційного туристичного маршруту, що складається із 17 інформаційних туристичних табличок з QR-кодами», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що крім QR-кодів, таблички оснащені шрифтом Брайля та NFC-мітками для безконтактного отримання даних.

«Текст таблички – українською та англійською мовами, а під час сканування QR-коду з інформацією можна ознайомитися 7 мовами (додатково німецькою, китайською, французькою, російською та турецькою) з озвучуванням та 3D-візуалізацією маршруту», - повідомляють у ТІЦі.

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Таблички виготовлені з надміцного, антивандального матеріалу – алюмінієвого композиту – та встановлені на стели з суцільного листкового металу.

Загалом за два етапи проекту встановлено 29 інформаційних табличок з QR-кодами на основних туристичних та історичних об’єктах міста. Результатом створення такої сучасної туристичної інфраструктури стало заснування найбільшого навігаційного туристичного маршруту містом в Україні.

Фото: zaporizhzhia.city