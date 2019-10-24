Запорізькі археологи виявили залишки стародавньої фортеці

У Запоріжжі археологи знайшли залишки споруд Олександрівської фортеці, яка була частиною Дніпровської укріпленої лінії, побудованої у XVIII столітті для захисту від татарських нападів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

"Запорізькі археологи виявили залишки Олександрівської фортеці. Розкопки проводилися на території, прилеглій до запорізької гімназії №2, в рамках Програми охорони пам’яток історії та культури в м. Запоріжжя, яка була прийнята минулого року", - написав Буряк.

Як повідомляє пресслужба Запорізької міськради, під час розкопок, зокрема, було знайдено залишки земляних валів та ровів цитаделі святого Іоанна, яка була частиною Олександрівської фортеці.

У Запоріжжі знайшли залишки споруд Олександрівської фортеці 18 століття

У свою чергу сама Олександрівська фортеця була частиною Дніпровської укріпленої лінії. Відлік її історії розпочинається з 1770 року. З часом фортеця втратила своє оборонне значення. Впродовж багатьох років археологи шукали залишки фортечних споруд і нарешті знайшли.

За словами дослідника фортеці Олега Тубольцева, це стало можливим завдяки тому, що вивчення наявних матеріалів дало змогу визначити місце розміщення фортеці. Встановивши його, археологи й розпочали розкопки.

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Учені-археологи називають знахідку несподіваною та надзвичайно важливою, адже тривалий час вважалося, що залишки Олександрівської фортеці, від часу заснування якої бере початок місто Запоріжжя, було безповоротно втрачено.

Як зауважили в управлінні туризму Запорізької міськради, сьогодні в Запоріжжі започатковується своя традиція міської археології на рівні з такими історичними центрами, як Київ, Львів, Чернігів. Так, відкриваються перспективи для історико-культурного туризму.