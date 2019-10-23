Луцькі підземелля можуть стати вдвічі більшими

У Луцьку хочуть збільшити вдвічі площу підземель у старому місті та створити майстерню лицарів.

Про це стало відомо під час засідання робочої групи з реалізації проєкту "Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька", поінформував депутат Луцької міської ради Андрій Білан на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, після правок проєкту, внесення яких тривало довгий час, Державна архітектурно-будівельна інспекції України та Міністерства культури України погодили необхідні дозволи для проведення відповідних робіт.

Як написав Білан, під час реалізації проєкту відкриють старий вхід у підземелля, який зараз завалений землею. Саме після цього площа підземель, що датуються XVII століттям, збільшиться вдвічі.

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Також після реставрації вежі Чорторийських тут планують створити майстерню лицарів. Тож Луцьк, зауважив депутат міськради, претендуватиме на звання "місто лицарів".

"Всі ці моменти актуальні для відновлення історико-культурного заповідника "Старий Луцьк", впевнений, що під час робіт, можливо, слід очікувати сенсаційні відкриття. Адже в цих старовинних підвалах давно не проводили археологічних досліджень. А результатом проведених реставраційних робіт буде створення ще одного туристичного об’єкту в нашому Луцьку", – зазначив Білан.

Як повідомляв Укрінформ, відновлювальні роботи у вежі Чорторийських розпочалися ще в серпні 2018 року. Завершити їх планують до липня 2020 року.