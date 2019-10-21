В Острозі можна буде погортати стародруки на планшетах

В Острозі, що на Рівненщині, в четвер, 24 жовтня, представлять результати проєкту "Інтерактивний музей стародруків".

Як повідомляє "Район. Острог", культурний хаб у Музеї книги та друкарства, розташованому в Луцькій вежі ХVI століття, створювали впродовж трьох місяців.

На першому поверсі музею в межах проєкту "Інтерактивний музей стародруків" осучаснили дизайн з використанням інноваційних технологій. Художнє оформлення та просторові рішення експозиції створювали відповідно до особливостей будівлі й потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.

У культурному просторі музею діятиме виставка 10 найцінніших та найцікавіших книг з майже 5-тисячної колекції музею, електронні версії яких можна буде погортати на спеціальних планшетах. На стіни вежі проєктуватимуть візуалізацію 180 градусів історії приміщень та Музею книги. Також працівники історико-культурного заповідника сподіваються, що простір стане улюбленим місцем для проведення мистецьких та культурних подій.

Під час презентації також відбудеться книжковий форум за участю представників музейної сфери, культурних операторів, творців культурного та креативного продукту.

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"Інтерактивний музей стародруків" здобув перемогу у конкурсі "Малі міста – великі враження" від Міністерства культури України. Керівник проєкту – заступник директора КЗ "Державний історико-культурний заповідник м. Острога" з наукової роботи Андрій Брижук.

Для довідки. Луцька надбрамна вежа XVI століття – пам’ятка архітектури національного значення. Вона відігравала роль центральної ланки в оборонній системі міста зі сторони дороги на Луцьк. Належить до унікального типу укріплених міських воріт типу барбакан, є однією з трьох споруд такого типу, що збереглися до наших днів на території України. Музей книги та друкарства м. Острога у вежі було відкрито 10 грудня 1985 року на кошти Товариства любителів книги. На сьогодні колекція налічує 4 900 експонатів основного музейного фонду, зокрема майже півтори тисячі стародруків XVI-XVIII століть, серед яких Острозька Біблія 1581 року, та біля 150 рукописів XVI-ХХІ століть.

Як повідомляв Укрінформ, торік на Рівненщині реалізували проект "Культурний Барбакан", який також втілений за результатами конкурсу "Малі міста – великі враження".