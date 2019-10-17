На Прикарпатті влаштують вечірку в стилі Льодовикового періоду

У селі Старуня на Івано-Франківщині 26 жовтня в межах фестивалю "ТопіаріАрт-Раут" відкриють Парк Льодовикового періоду.

Про це повідомив начальник відділу туризму та міжнародної технічної допомоги Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму й інвестицій Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко на своїй сторінці в Facebook.

"Громада (села Старуня Івано-Франківської області – ред.) запрошує на фестиваль "ТопіаріАрт-Раут", на справжню вечірку в стилі Льодовикового періоду. Не пропустіть, це буде неймовірно! Мета проекту зрозуміла – забезпечити комодифікацію історико-культурної спадщини с. Старуня, створивши парк Льодовикового періоду в стилі топіарі", – написав Передерко.

Село Старуня – геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні, розташована на 7 горбах дорогою на Буковель. Музейний фонд села налічує 74 тисячі музейних предметів. Саме тут розташовані єдиний в Україні діючий грязьовий вулкан та 19 стоянок первісних людей. А ще знайдені рештки носорогів і мамонта, які пролежали у землі щонайменше 20 тисяч років і добре збереглися.

Як поінформував сільський голова Старуні Іван Мосюк, фестиваль "ТопіаріАрт-раут" – культурний захід для мистецької еліти, туристів та місцевих мешканців. Парк Льодовикового періоду, який відкриють в межах заходу, представлять у формі театралізованої вистави. Будуть встановлені 4 великі (мамонт, носоріг, олень та тигр) і декілька малих топіарі-скульптур та одна стоянка людей Льодовикового періоду.

Крім того, запланований виступ українських фольк-рокгуртів, стилізовані танцювальні номери та майстер-класи, вогняне шоу, ЗD-шоу доповненої реальності, шоу мольфарів.

Культурно-екологічний проект "ТапіарітіАрт-раут" став одним із переможців проєкту "Малі міста – великі враження". На його реалізацію виділено 4,5 мільйона гривень.

Проєкт "Малі міста – великі враження" – конкурс культурно-мистецьких проектів громад з населенням до 50 тисяч людей, спрямований на розвиток культурно-економічного потенціалу територій через підтримку стартапів, що пов’язані із культурною спадщиною громад. На впровадження таких ініціатив у 2019 році Уряд виділив 50 мільйонів гривень. Цьогоріч у конкурсі перемогли 74 проєкти.