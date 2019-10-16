Стали відомі перші результати проєкту "52 вікенди на Івано-Франківщині"

На Прикарпатті до туристичного проєкту "52 вікенди на Івано-Франківщині" на першому етапі долучилися 15 суб'єктів господарювання, які надають послуги внутрішнього туризму.

Про це повідомив начальник відділу туризму та міжнародної технічної допомоги Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму й інвестицій Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко на своїй сторінці в Facebook.

"Ми завершили перший етап підготовки реалізації ініціативи "52 вікенди на Івано-Франківщині". Кілька офіційних цифр: загалом в області працює майже 200 туристичних фірм, з них екскурсійні послуги і послуги організованого внутрішнього туризму надають 27 суб'єктів господарювання. Для участі в проекті наразі зареєструвались 15 суб'єктів господарювання, які, відповідно до законодавства, мають право надавати туристичні послуги", - написав Передерко.

За його словами, інші туристичні фірми також можуть долучитися до ініціативи, зареєструвавшись за посиланням.

Створення реєстру суб'єктів туристичної діяльності, які надають послуги у сфері внутрішнього туризму, зазначають в Управлінні міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА, допоможе популяризувати локальні туристичні дестинації області.

Інформацію про унікальні продукти, тури обіцяють розмістити на головному туристичному веб-порталі Івано-Франківської області, який заплановано запустити до кінця 2019 року.