На Прикарпатті облаштували нове місце відпочинку «Біля дуба»

На території Болехівського лісгоспу, що в Івано-Франківській області, для туристів облаштували нове місце відпочинку «Біля дуба».

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

«Лісівники Прикарпаття облаштували нове відпочинкове місце «Біля дуба». Цього разу зупинитися на приємний перепочинок можна у лісовому масиві Болехівського лісгоспу на межі Львівської та Івано-Франківської областей. Тут свого часу, мандруючи Галичиною, на відпочинок зупинявся Франц Йосиф І. Неподалік навіть росте віковий дуб імені цісаря», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рекреаційне місце «Біля дуба» розраховане на 80 осіб. Для мандрівників тут облаштували затишні альтанки, мангали та безпечний дитячий майданчик.

Фото: Івано-Франківська ОДА