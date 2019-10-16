На Прикарпатті облаштували нове місце відпочинку «Біля дуба»
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Укрінформ
На території Болехівського лісгоспу, що в Івано-Франківській області, для туристів облаштували нове місце відпочинку «Біля дуба».
Про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація.
«Лісівники Прикарпаття облаштували нове відпочинкове місце «Біля дуба». Цього разу зупинитися на приємний перепочинок можна у лісовому масиві Болехівського лісгоспу на межі Львівської та Івано-Франківської областей. Тут свого часу, мандруючи Галичиною, на відпочинок зупинявся Франц Йосиф І. Неподалік навіть росте віковий дуб імені цісаря», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рекреаційне місце «Біля дуба» розраховане на 80 осіб. Для мандрівників тут облаштували затишні альтанки, мангали та безпечний дитячий майданчик.
Фото: Івано-Франківська ОДА